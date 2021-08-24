Андреа Бочелли выступает на День Независимости Украины в Киеве

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступает в Киеве на День Независимости Украины. Концерт артиста проходит на Площади Конституции, возле Мариинского дворца.

Для того, чтобы послушать выступление всемирной звезды люди собрались возле забора, так как их не пускают к сцене.

На событии дежурит полиция, а движение транспорта перед Верховной Радой до сих пор перекрыто.

Перекрытая дорога и аншлаг под Мариинским: Андреа Бочелли выступает в Киеве / 5 фотографий

Концерт должен был начаться в 17.00, однако однако часть зрителей пустили только в 17.40.

Люди, которые стояли за забором выкрикивают лозунг Позор!, поскольку возмущены тем, что на выступление не могут попасть все желающие.

Ранее анонсировалось, что концерт будет бесплатным, теперь охранники говорят, что выступление можно посмотреть только по приглашениям, а съемка — запрещена.

Выступление сопровождается Национальным Симфоническим Оркестром Украины под диригентством Марчелло Рота и Национальным заслуженным академическим украинским народным хором Украины имени Григория Веревки.

Певец представляет программу Голос моей души в поддержку создания Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука.

Перекрытая дорога и аншлаг под Мариинским: Андреа Бочелли выступает в Киеве / 3 фотографии

Ранее стало известно, что сцену для выступления Андреа Бочелли установили на братской могиле участников революции 1917-1921 годов.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопов отметил, что памятный знак могилы находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

По словам организаторов концерта Андреа Бочелли, постамент находится в аварийном состоянии и его не планируют демонтировать.