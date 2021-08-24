24 августа Украина празднует 30-летие независимости. Украинские звезды успели опубликовать поздравления с Днем Независимости Украины.

Певица Наталия Могилевская опубликовала в своем Instagram фото с подсолнухами, дополнив снимок обращением к Украине.

— Дорогая подруга, я хочу, чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается! — отметила звезда.

Продюсер и певец Потап тоже не скупился на пожелания и поздравления Украины. Он опубликовал снимок желтого поля с синим небом, который напоминает флаг Украины.

— Я поздравляю тебя, дорогая, с 30-летием, ты такая молодая и такая красивая! Никто не сравнится с тобой! На твою долю выпало так много, но ты держишься! Я люблю тебя! С твоим днем, — поделился своими эмоциями Потап в Instagram.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук также поздравил Украину с Днем Независимости. Он опубликовал кадр с концерта в Instagram, дополнив его красивыми словами.

— Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине! — высказался певец.

Украинский спортсмен и мастер спорта Василий Вирастюк показал свою любовь к стране с помощью татуировки, сделанной накануне праздника.

Работу тату-мастера он выложил в Instagram — на спине Василия теперь красуется тризуб. Герб Украины украшают сабли.

Украинский певец Михаил Хома (Дзидзьо) также присоединился к поздравлениям. В своем Instagram он выложил запись гимна Украины собственного исполнения.

— Люблю тебя всем сердцем, всей своей душой, моя родная Украина! С Днем Независимости! — добавил к гимну певец.

Известный комментатор и телеведущий Тимур Мирошниченко опубликовал в Instagram свое фото в вышиванке. К снимку Тимур добавил, что Украина взрослеет, и призывает украинцев последовать ее примеру.

— Наша страна взрослеет! Многое у нее уже получается очень хорошо, что-то с годами становится лучше, много над чем еще надо работать. Давайте с нее брать пример и тоже взрослеть, становиться добрее, терпимее, мудрее, рассудительнее. С Днем Независимости, Страна! — поделился своими мыслями Тимур.

Фото: Наталия Могилевская, Потап, Святослав Вакарчук, Василий Вирастюк, Дзидзьо, Тимур Мирошниченко, Unsplash