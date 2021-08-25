Оля Полякова — Сіла птаха: концерт на День Независимости в Олимпийском

Певица Оля Полякова выступила на концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский.

Во время праздничного шоу Независимость в нашей ДНК звезда исполнила песню Сіла птаха.

Полякова эффектно появилась на сцене в белом платье из перьев. Ее образ дополнил необычный головной убор.

Полякова в перьях и с глубоким разрезом перепела хит Сіла птаха / 3 фотографии

На НСК Олимпийский проходит концерт к 30-летию со дня Независимости Украины. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.

Концерт будет длился три часа, а 98% песен, которые звучат со сцены — украиноязычные.

Концерт построен как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня плавно перетекает в следующую композицию.

Звезды принимают участие в мероприятии абсолютно бесплатно, поскольку концерт имеет благотворительную цель.

Все полученные средства переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.