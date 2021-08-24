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Каріна Зуєва |

Об Украине ни слова: Ротару трогательно поздравила сына с днем рождения

Софія Ротару

Украинская певица София Ротару трогательно поздравила своего единственного сына, музыкального продюсера Руслана Евдокименко с днем рождения.

Певица поделилась совместным фото с сыном, которому сегодня, 24 августа, исполнился 51 год.

— С днем рождения, дорогой Руслан. С днем рождения любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя, — написала артистка в Instagram.

Подписчики Ротару разделились на два лагеря — кто-то желает Руслану всего наилучшего, а кто-то в недоумении — чем именно гордится его мать?

  • С днем рождения, Руслан! Сын моей любимой певицы.
  • С днем рождения сына Руслана прекрасную маму Софию.
  • С днем рождения, Руслан Анатольевич! Всех благ.
  • Где работает ваша гордость? И почему матери в 74 года приходится работать, а не отдыхать на Мальдивах?
  • Старый нахлебник. Сам на шее матери всю жизнь сидит, так еще и со своими спиногрызами. Софии Михайловне терпения, — пишут пользователи сети.

Также в комментариях Руслана поздравили российские певицы —  Алла Пугачева и Лариса Долина.

Поклонники поздравляют певицу не только с днем рождения сына. 22 августа Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины, однако сама артистка никак не прокомментировала награждение. Кроме того, она не вспомнила и о Дне Независимости Украины. 

19 августа София Ротару выступила в России. Артистка вышла на сцену музыкального конкурса Новая волна в Сочи и исполнила песню Сердце размером с солнце. 

Стоит отметить, что София Ротару возьмет участие в концерте по случаю 30-летия независимости Украины.

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Фото: София Ротару

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