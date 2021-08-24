Светлана Лобода и Ани Лорак поздравили Украину с Днем Независимости

Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые активно строят карьеру в России, поздравили Украину с Днем Независимости.

Соответствующие публикации украинские артистки сделали в Instagram. Ани Лорак опубликовала фото, на котором запечатлена крупным планом. В кадре артистка предстала с венком из цветов на голове.

— С днем рождения, Украина, — лаконично подписала снимок Ани Лорак.

Светлана Лобода, в свою очередь, опубликовала фото с одного из своих выступлений. На снимке артистка запечатлена в полный рост в белом платье.

— С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей живут самые счастливые люди! С Днем Независимости, Украина, — написала она.

Поклонники артисток положительно отнеслись к этим публикациям и отметили, что с нетерпением ждут их выступлений на родине. Однако нашлись и те, кто отметил пребывание артисток в России.

Ждем вас в Украине!

Лобода и Украина едины.

Ждем с концертами на родной земле.

Красота наша, талант и гордость Украины.

Любим Украину и Светлану Лободу.

Но вы в России.

Россию не поздравляла ни разу, живя тут семь лет, — пишут подписчики певиц.

К слову, не так давно Ани Лорак и Светлана Лобода впервые за долгое время провели в Украине концерты.

Обе артистки выступили в одесских клубах. Концерт Светланы Лободы состоялся 14 августа, Ани Лорак — 16 и 17 августа. Выступления исполнительниц прошли без провокаций.

Кроме того, 13 августа Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке — Indie Rock. Ани Лорак также анонсировала украиноязычный трек.