Светлана Лобода и Ани Лорак поздравили Украину с Днем Независимости

Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые активно строят карьеру в России, поздравили Украину с Днем Независимости.
Соответствующие публикации украинские артистки сделали в Instagram. Ани Лорак опубликовала фото, на котором запечатлена крупным планом. В кадре артистка предстала с венком из цветов на голове.
— С днем рождения, Украина, — лаконично подписала снимок Ани Лорак.
Светлана Лобода, в свою очередь, опубликовала фото с одного из своих выступлений. На снимке артистка запечатлена в полный рост в белом платье.
— С днем рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей живут самые счастливые люди! С Днем Независимости, Украина, — написала она.
Поклонники артисток положительно отнеслись к этим публикациям и отметили, что с нетерпением ждут их выступлений на родине. Однако нашлись и те, кто отметил пребывание артисток в России.
- Ждем вас в Украине!
- Лобода и Украина едины.
- Ждем с концертами на родной земле.
- Красота наша, талант и гордость Украины.
- Любим Украину и Светлану Лободу.
- Но вы в России.
- Россию не поздравляла ни разу, живя тут семь лет, — пишут подписчики певиц.
К слову, не так давно Ани Лорак и Светлана Лобода впервые за долгое время провели в Украине концерты.
Обе артистки выступили в одесских клубах. Концерт Светланы Лободы состоялся 14 августа, Ани Лорак — 16 и 17 августа. Выступления исполнительниц прошли без провокаций.
Кроме того, 13 августа Светлана Лобода презентовала песню на украинском языке — Indie Rock. Ани Лорак также анонсировала украиноязычный трек.