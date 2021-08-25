Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Тину Кароль заподозрили в беременности после выступления на Олимпийском

Тину Кароль заподозрили в беременности после выступления на Олимпийском

Певица Тина Кароль выступила на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский.

На мероприятии звезда появилась в длинном блестящем платье, которое скрывало ее фигуру. Именно поэтому в сети звезду заподозрили в беременности.

Она исполнила попурри из своих песен: Намалюю, Ніжно, Закрили твої очі, Україна.

Музыкальный номер Кароль сопровождался выступлением балета и современной хореографией.

Тина Кароль беременна: в сети обсуждают выступление Тины на концерте на День Независимости
Тина Кароль беременна: в сети обсуждают выступление Тины на концерте на День Независимости
Тина Кароль беременна: в сети обсуждают выступление Тины на концерте на День Независимости
Тина Кароль беременна: в сети обсуждают выступление Тины на концерте на День Независимости
Тину Кароль заподозрили в беременности после выступления на Олимпийском / 2 фотографии

На НСК Олимпийский продолжается грандиозный концерт к 30-летию со Дня Независимости Украины.

Мероприятие построено как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня плавно перетекает в следующую композицию.

Все полученные деньги от концерта переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

Недавно Тина Кароль презентовала альбом Молода кров, который посвятила 30-летию независимости Украины.

В украиноязычный проект вошли дуэты Тины Кароль с молодыми исполнителями новой формации — Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка