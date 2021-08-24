Дмитрий Монатик прокомментировал звание заслуженного артиста Украины, которое получил в День Независимости.

На личной странице в Instagram он обнародовал фрагмент видео с церемонии награждения, и поблагодарил всех за поддержку, мотивацию и веру.

— Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина! — написал артист.

Также Монатик поздравил Украину с 30-летием со Дня Независимости.

В комментариях поклонники Дмитрия Монатика отметили, что награда является абсолютно заслуженной.

Также артиста поздравили и другие звезды. Среди них — Надя Дорофеева, Вера Брежнева, Джамала, Светлана Лобода, Юрий Горбунов, Алан Бадоев и Леся Никитюк.

Еее! Горжусь!

Дима, это очень заслуженно! Поздравляю! Спасибо за твои труды и творчество!

Поздравляем! Так держать, браво!

Наконец-то! Заслуженно, поздравляю тебя!

Гордость! Поздравляю от всей души.

С заслуженной и долгожданной наградой. Ура!

Мои поздравления! Ты- гордость!

Лучший артист! Обожаю всем сердцем и душой! Горжусь и невероятно сильно восхищаюсь! — пишут в комментариях.

Напомним, что Дмитрий Монатик получил звание заслуженного артиста Украины 24 августа на параде ко Дню Независимости.

Награду артисту вручил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме Монатика, государственные награды получили актер Андрей Исаенко, футболист Андрей Шевченко, спортсмен Сергей Бубка. А певцу Назарию Яремчуку посмертно присвоили звание Героя Украины.