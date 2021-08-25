Ирина Билык — А я пливу — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

Ирина Билык выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

На концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. Ирина Билык исполнила микс песен. Сперва прозвучал трек А я пливу, который плавно перетек в Мовчати, что певица исполняла в дуэте с Кузьмой Скрябиным, после — Ти мій.

К слову, дуэтную песню артистка исполнила с Арсеном Мирзояном.

Выступление артистки сопровождалось яркой графикой.

На сцене уже также выступили София Ротару, Go-A, Kazka и другие.

Сегодня, 24 августа, на НСК Олимпийский проходит большой концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

Режисер праздничного шоу — Катя Царик. Примечательно, что на мероприятии нет ведущих, перерывов и конферанса. Каждая композиция плавно перетекает в следующую.

Все артисты, которые выступают на концерте, делают это бесплатно. Деньги за билеты — от 200 до 2500 грн переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

Мероприятие завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.