Дмитрий Монатик (Monatik) выступил на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Артист исполнил микс из своих самых популярных песен — Мріяти не шкідливо. Яркое выступление Монатика сопровождалось зажигательными танцами балета и самого исполнителя.

На концерте Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. уже также выступили Надя Дорофеева, София Ротару, Ирина Билык, Сергей Бабкин, Оля Полякова и многие другие.

По случаю 30-летия независимости Украины в Киеве на НСК Олимпийский организовали большой праздничный концерт.

Артисты, приглашенные на него, выходят на сцену совершенно бесплатно, а деньги, полученные за билеты — пойдут на благотворительность.

Мероприятие проходит в необычном формате, на нем нет ведущих, перерывов и конферанса. Каждая песня плавно перетекает в другую.

Концерт завершится праздничными фейерверками. Салют на День Независимости 2021 онлайн — смотрите на Фактах ICTV.

В начале августа мультиартист Дмитрий Монатик дал два сольных концерта в Киеве. На выступление исполнителя пришло более 10 тыс. человек.

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Фото: Юкка Подольская