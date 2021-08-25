Украинский хореограф Влад Яма попал в больницу после ужина в одном из столичных ресторанов.

В сториз на личной странице в Instagram он признался, что по приезду домой у него опухло горло и стало трудно дышать.

Влад вызвал скорую и, как выяснилось, причиной плохого самочувствия стала аллергическая реакция на мед.

В меню ресторана, где отдыхал хореограф со своими близкими, в составе одного из блюд была указана карамель. Но вместо нее положили мед, на который у Влада Ямы аллергия.

— В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка может стоить жизни, — высказался Влад.

Врачи диагностировали у звезды отек Квинке, а также ввели адреналин и антигистаминные препараты. А уже на следующее утро Влад чувствовал себя значительно лучше.

Он смог провести утренний эфир в День Независимости и поехать на концерт в Запорожье, где живут его родители.

Напомним, что Влад Яма стал популярным после участия в шоу Танцы со звездами. В 2006 году он в паре с певицей Натальей Могилевской занял второе место.

С 2015 года Влад состоит в браке с Лилианой Кудлай. Пара воспитывает сына Леона.