Украинский продюсер Алена Мозговая впервые рассказала о своей болезни.

Поделиться проблемами со здоровьем Алена решила после упреков, которые посыпались в ее сторону. Продюсер была в составе жюри фестиваля Черноморские игры, откуда делилась яркими фото. Подписчики в недоумение — ранее Мозговая рассказывала, что у нее проблемы, а сейчас публикует снимки и прекрасно выглядит.

— Понимаете, если я публикую фотографии, на которых хорошо выгляжу, тексты, в которых не ною и не жалуюсь, это не значит, что в Багдаде все спокойно, что вид на миллион и никаких признаков болезни, или — это вы себе придумали — когда болеют, не ездят по фестивалям и так далее. Это не совсем адекватная реакция в любом случае, — написала Алена в Facebook.

Она подчеркнула, что пока была на фестивале, то параллельно делались очередные анализы и подтвердился диагноз. Также найдена причина, последствия которой продюсер лечила практически два месяца.

— Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством приятностей, которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов — это болезнь Лайма или боррелиоз. Кому интересно, что это — Google в помощь, — призналась Мозговая.

Продюсер отметила, что впереди длительное лечение и поблагодарила своих друзей за поддержку. Также она призвала никогда не судить по фотографиям в соцсетях или СМИ о реальности происходящего за кулисами публичных людей.

В начале августа Алена Мозговая призналась, что похудела на 20 килограммов. Продюсер отметила, что не ходила в спорт зал, а просто правильно питалась.

Также она сказала, что в этом есть проблема — смена гардероба, но подчеркнула, что путь ее самосовершенствования еще не заканчивается.