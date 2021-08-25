Певица София Ротару выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Она исполнила песни Червона рута и Одна калина, а также поздравила всех украинцев с 30-летием независимости.

Однако в сети достаточно неоднозначно отреагировали на ее музыкальный номер.

Многие пользователи считают, что артистка не должна участвовать в празднике, поскольку до сих пор выступает в России.

Эта предательница здесь поет?

Я люблю свою страну, но Ротару это не то. Пусть едет в Москву.

Дизлайк.

Ужасное выступление.

София Ротару и в России поет за деньги.

Пусть едет в Сочи навсегда.

Деньги не пахнут? Да, Софья Михайловна?

София пела для Кадырова, если забыли. Что за народ такой?

Поет под фонограмму!

Фонограмма ужасная.

Она поет там, где платят деньги! И позиция у нее не украинская.

Почему не совпадают звук и слова, которые произносит София Ротару?

Но некоторые пользователи сети поддержали артистку.

Супер, за душу берет и на слезу пробивает! Супер!

Лучшая!

Легенда!

Наша живая легенда. Обожаю!

София Михайловна — вы богиня!

На НСК Олимпийский завершился концерт к 30-летию со дня Независимости Украины. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.

Концерт длился три часа, а 98% песен, которые звучали со сцены были украиноязычными.

Мероприятие было построено как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня плавно перетекала в следующую композицию.

Напомним, что 22 августа Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины, однако сама артистка никак не прокомментировала награждение.

А перед концертом до Дня Независимости, 19 августа, София Ротару выступила в России. Артистка вышла на сцену музыкального конкурса Новая волна в Сочи и исполнила песню Сердце размером с солнце.