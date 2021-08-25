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Валентина Чорна |

Деньги не пахнут? Сеть обсуждает выступление Ротару на День Независимости Украины

Деньги не пахнут? Сеть обсуждает выступление Ротару на День Независимости Украины

Певица София Ротару выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

Она исполнила песни Червона рута и Одна калина, а также поздравила всех украинцев с 30-летием независимости.

Однако в сети достаточно неоднозначно отреагировали на ее музыкальный номер.

Многие пользователи считают, что артистка не должна участвовать в празднике, поскольку до сих пор выступает в России.

  • Эта предательница здесь поет?
  • Я люблю свою страну, но Ротару это не то. Пусть едет в Москву.
  • Дизлайк.
  • Ужасное выступление.
  • София Ротару и в России поет за деньги.
  • Пусть едет в Сочи навсегда.
  • Деньги не пахнут? Да, Софья Михайловна?
  • София пела для Кадырова, если забыли. Что за народ такой?
  • Поет под фонограмму!
  • Фонограмма ужасная.
  • Она поет там, где платят деньги! И позиция у нее не украинская.
  • Почему не совпадают звук и слова, которые произносит София Ротару?

Но некоторые пользователи сети поддержали артистку.

  • Супер, за душу берет и на слезу пробивает! Супер!
  • Лучшая!
  • Легенда!
  • Наша живая легенда. Обожаю!
  • София Михайловна — вы богиня!

На НСК Олимпийский завершился концерт к 30-летию со дня Независимости Украины. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.

Концерт длился три часа, а 98% песен, которые звучали со сцены были украиноязычными.

Мероприятие было построено как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня плавно перетекала в следующую композицию.

Напомним, что 22 августа Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины, однако сама артистка никак не прокомментировала награждение. 

А перед концертом до Дня Независимости, 19 августа, София Ротару выступила в России. Артистка вышла на сцену музыкального конкурса Новая волна в Сочи и исполнила песню Сердце размером с солнце. 

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