Певица София Ротару выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.
Она исполнила песни Червона рута и Одна калина, а также поздравила всех украинцев с 30-летием независимости.
Однако в сети достаточно неоднозначно отреагировали на ее музыкальный номер.
Многие пользователи считают, что артистка не должна участвовать в празднике, поскольку до сих пор выступает в России.
- Эта предательница здесь поет?
- Я люблю свою страну, но Ротару это не то. Пусть едет в Москву.
- Дизлайк.
- Ужасное выступление.
- София Ротару и в России поет за деньги.
- Пусть едет в Сочи навсегда.
- Деньги не пахнут? Да, Софья Михайловна?
- София пела для Кадырова, если забыли. Что за народ такой?
- Поет под фонограмму!
- Фонограмма ужасная.
- Она поет там, где платят деньги! И позиция у нее не украинская.
- Почему не совпадают звук и слова, которые произносит София Ротару?
Но некоторые пользователи сети поддержали артистку.
- Супер, за душу берет и на слезу пробивает! Супер!
- Лучшая!
- Легенда!
- Наша живая легенда. Обожаю!
- София Михайловна — вы богиня!
На НСК Олимпийский завершился концерт к 30-летию со дня Независимости Украины. Режиссером мероприятия выступила Катя Царик.
Концерт длился три часа, а 98% песен, которые звучали со сцены были украиноязычными.
Мероприятие было построено как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня плавно перетекала в следующую композицию.
Напомним, что 22 августа Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины, однако сама артистка никак не прокомментировала награждение.
А перед концертом до Дня Независимости, 19 августа, София Ротару выступила в России. Артистка вышла на сцену музыкального конкурса Новая волна в Сочи и исполнила песню Сердце размером с солнце.