В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV украинский художник Иван Марчук рассказал о строительстве Центра современного искусства — музея картин.

Он признался, что в первую очередь музей строится для народов всего мира. Художник хочет, чтобы люди из разных стран приезжали в Киев и любовались его работами.

Создать музей картин художнику пообещал еще третий президент Украины Виктор Ющенко, но все это время работа стояла на месте.

Сейчас начались организационные процессы, уже утвердили помещение для будущего музея.

— Мне показали готовый дом, район мне не нравится, потому что он какой-то чужой. Дом большой, это помещение бывшего американского посольства. Там есть парк, территория очень интересная, ее достаточно, — сказал Иван Марчук.

Художник предполагает, что реконструкция помещения и обустройство продлится примерно два года. Над дизайном будет работать архитектор из Сум.

— У меня было несколько архитекторов, с которыми я советовался. Я высказывал им свои пожелания, но это было все преждевременно, потому что не было договоренностей с людьми, которые управляют строительством. Сейчас архитектор из Сум, с которым мы все проговорили, начинает работать, — добавил Иван Марчук.

Напомним, что все полученные средства от концертов ко Дню Независимости переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.

Недавно Ивана Марчука наградили премией Национальная легенда Украины. В этом году церемония вручения премии проходила впервые.

Отличие вручали гражданам, чьи личные заслуги помогли становлению независимой Украины.