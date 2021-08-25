Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для официальной смены имени на сценический псевдоним Йе (Ye).

По данным People, артист обратился с соответствующим заявлением в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Он решил сменить имя Канье Омари Уэст на Йе по личным причинам.

Канье не первый раз заявляет о своем желании сменить имя. О его намерении стало известно еще в 2018 году.

По словам рэпера, Йе — это часть его имени Канье. Более того, это слово имеет религиозный смысл, поскольку чаще всего встречается в Библии и означает “ты”.

Йе — это давнее прозвище Уэста, а также название восьмого альбома музыканта, который вышел в 2018 году.

Напомним, что Канье Уэст считается одним из самых популярных рэп-исполнителей современности.

Кроме этого, он известен резкими и прямыми высказываниями на церемониях и в социальных медиа, что часто приводило к скандалам.

В 2014 году он женился на американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Но в прошлом году пара разорвала свои отношения. Причиной стали непримиримые разногласия.

Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.