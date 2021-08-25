Отец американской певицы Бритни Спирс заявил о серьезных психических расстройствах дочери.

Джейми Спирс отметил, что общественность не знает многие детали и проблемы, с которыми он сталкивается как опекун.

Он считает, что заслуживает похвалы за свою работу опекуном, а не постоянной критики.

— Если бы общественность знала все факты личной жизни госпожи Спирс, все ее недостатки, все страсти и психические расстройства, с которыми она боролась, то все хвалили бы мистера Спирс за выполненную им работу, а не клеветали его, — высказался мужчина.

По его словам, борьба исполнительницы с зависимостями и психическими болезнями гораздо серьезнее, чем все думают.

— Нет никаких сомнений в том, что опека спасла Бритни от катастрофы, поддержала ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитила репутацию и помогла восстановить карьеру, — добавил Джейми.

Отец звезды отрицает, что был причастен к употреблению запрещенных препаратов Бритни. Он говорит, что его основная роль в лечении дочери заключалась в оплате счетов.

Напомним, что отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью и роли распорядителя ее имуществом. Об этом заявил адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

Звезда находилась под опекой своего отца Джеймса с 2008 года. В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца.

По словам певицы, Джеймс Спирс эксплуатировал ее ради денег, запрещал беременеть и заставлял принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.