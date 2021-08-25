Украинский певец, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У музыканта родился сын.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердила пресс-служба артиста.

Известно, что мальчика назвали Иваном, в честь покойного отца Вакарчука.

— Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь, — сказали представители Вакарчука.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мальчик появился на свет 19 августа, когда артист выступал с концертом в Одессе, однако это не соответствует действительности.

Кто мать ребенка — неизвестно. Артист тщательно скрывает личную жизнь.

Для 46-летнего музыканта это первый ребенок. Святослав Вакарчук 20 лет прожил в браке с Лялей Фонаревой. Пара познакомилась еще в 90-х годах. В 2015 году СМИ писали об их официальном бракосочетании.

В июне 2021 года Вакарчук и Фонарева расстались. Причину разрыва музыкант не назвал, отметив, что это останется личным делом двоих. Певец также добавил, что они с Лялей всегда были и останутся близкими людьми.

Долгое время СМИ приписывали Святославу Вакарчуку роман с Виталиной Мусиенко. Однако 23-летняя певица опровергла романтическую связь с артистом, отметив, что у них исключительно дружеские отношения.