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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Все таки вместе? Мишину с Эллертом застали в аэропорту

Все таки вместе? Мишину с Эллертом застали в аэропорту

Актриса Ксения Мишина отправилась на отдых на Кипр.  Она даже успела показать первое фото с отдыха и записать сторис.

На странице у Мишиной появилось фото, на котором она позирует на балконе отельного номера с видом на морские пейзажи.

Актриса оделась шелковое изумрудное платье на тонких бретелях.

— Каждый раз, плавая в море, я заражаюсь энергией через аффирмации . Вода — целитель , она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться, — написала актриса.

Поклонники актрисы в комментариях начали писать, мол, кто автор фото, намекая на Александра Эллерта.

Причиной того стало видео, которое появилось ранее в сети. На нем пару запечатлели в аэропорту.

Романтические отношения Эллерта и Мишиной начались на реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.

В финале шоу Ксения выбрала Александра Эллерта, а вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.

Однако в июле 2021 года Ксения Мишина сообщила о разрыве отношений с Александром Эллертом. По ее словам, расставание произошло неожиданно, но навсегда.

Актриса попросила подписчиков не задавать вопросы по поводу этой ситуации и уважать ее личное пространство.

А вот уже 18 августа Александр Эллерт поздравил свою возлюбленную Ксению Мишину с годовщиной.

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