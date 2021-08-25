Украинская певица Тина Кароль призналась, что в детстве мечтала быть похожей на Софию Ротару.

Во время концерта в рамках награждения Национальная легенда Тина Кароль обратилась к Софии Ротару и сказала, что является ее давней поклонницей.

— Я помню, как мои родители ежегодно смотрели Песню года, а я потом копировала вас, поскольку мечтала быть Софией Ротару. Каждый любит джаз, рок, но когда садишься в машину и слышишь Хуторянку, делаешь громче и дослушиваешь песню до последнего аккорда, — сказала Тина Кароль.

Певица отметила, что София уже известна полстолетия, а ее творчество — это не просто аудиодорожка или песня, а саундтреки к сердцам и к жизням миллионов людей.

Также она отметила, что артистка ассоциируется со многими вещами: календарями конца 1970-х годов или приметой — если в городе нет цветов, сегодня концерт Софии Ротару.

— Вы красота, украшение, символ женственности. Вы — легенда, национальная легенда. А я могу добавить — многонациональная легенда. Вы особенная звезда — та, без которой никак. Вы — солнце, — завершила речь Тина Кароль.

22 августа Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины. В 2021 году премия вручается впервые, ею чествуют тех, кто из года в год приносил независимой Украине славу.

Фото: Тина Кароль