СМИ рассекретили избранницу Вакарчука: что о ней известно

Украинский музыкант Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Кто мать его сына — неизвестно, однако СМИ пишут, что ею является исполнительный продюсер Radioaktive Film — Евгения Яцута.

Пресс-служба музыканта не опровергла, однако и не подтвердила отношения Яцуты и Вакарчука.

Ранее в заявлении представители артиста попросили с уважением отнестись к решению пары и их праву на частную жизнь.

Евгения Яцута родилась 27 июня 1982 года в Киеве. Сейчас ей 39 лет. Более 15 лет она работает в кинопроизводстве — от ассистента продюсера до совладельца бизнеса.

В ее Instagram также написано, что она является путешественницей. Также Яцута является магистром психологии.

Примечательно то, что Вакарчук и Яцута не подписаны друг на друга ни в одной из соцсетей. Евгения и вовсе закрыла свой профиль в Instagram.

Святослав Вакарчук тщательно скрывает свою личную жизнь. В июне 2021 певец сообщил, что разводится со своей женой Лялей Фонаревой после 20 лет брака.

Для 46-летнего Святослава Вакарчука это первый ребенок. Сына музыкант назвал Иваном — в честь своего покойного отца.

Фото: Святослав Вакарчук, Евгения Яцута