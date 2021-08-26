Украинская певица Анастасия Приходько впервые показала лицо своего сына Луки.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фото с сыном и призналась, что уже прошло пять месяцев со дня его рождения.

— Пять месяцев! Так это же целая жизнь! Наш Лука! Невозможно насмотреться на тебя. Невозможно надышаться тобой и просто вот сердце разрывается, когда понимаешь, что ты у нас есть! Расти здоровым и крепким, наш малыш. Мы рядом, твои мама, папа, братик и сестричка, — подписала фото Настя.

В комментариях подписчики поздравляют певицу и ее маленького сына.

Поздравляю вашего сыночка!

А он не может оторвать взгляд от своей мамочки! Будьте здоровенькими!

Класс! Нашему тоже 5 месяцев и это счастье!

Замечательное время! Счастье есть.

Такие классные!

Малыш — чудо! Будьте счастливы! — пишут в комментариях.

Напомним, что Анастасия Приходько родила третьего ребенка 25 марта 2021 года.

Но о беременности звезды поклонники узнали уже после рождения мальчика, так как все время певица скрывала свое положение.

По словам Приходько, она не хотела “торговать” беременностью, поскольку это очень личное.

Недавно Анастасия Приходько показала, как кормит грудью сына Луку. Звезда призналась, что после рождения третьего ребенка ее жизнь изменилась.

Ей нравится быть мамой и понимать свою ценность как женщины. Анастасия Приходько воспитывает троих детей: Нанну, Гордея и Луку. Дочь певица родила от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава.

Фото: Анастасия Приходько