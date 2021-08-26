Было так мерзко: экс-солистку группы ТАТУ изнасиловали в 11 лет

Экс-участница группы ТАТУ Лена Катина поделилась, что стала жертвой изнасилования в 11 лет. Однако она не рассказала, кто именно это был, а главное, понес ли обидчик справедливое наказание.

Певица была совсем ребенком, когда столкнулась с насилием. Она долгие годы таила эту тайну. Только спустя 25 лет она решилась рассказать о пережитом.

По словам Катиной, это случилось, когда ей было лишь 11 лет. В результате чего артистке пришлось долго восстанавливаться как физически, так и морально.

— До сих пор помню его лицо. Было так мерзко… Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться, — рассказала Лена Катина на передаче Секрет на миллион.

К слову, Катина смогла после пережитого построить семью и родить ребенка. В 2013-м она вышла замуж за музыканта Сашо Кузмановича, через два года спустя родился сын Александр. В 2019 году Катина развелась с мужем. Однако уже спустя время она закрутила новый роман.