Телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала о буллинге из-за маленького размера груди.

На личной странице в Instagram она обнародовала два фото в купальнике и призналась, что в школе ее оскорбляли из-за худой комплектации тела.

— Вспомнила печальную историю из детства, как меня, тощую девушку, называли “плоскодонка” и т.д. Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9 классе уже второй размер груди, а ты все еще как мальчишка, — рассказала Регина.

Преодолеть сильное волнение из-за отсутствия эталонных форм Регине помогли занятия актерским мастерством.

В театре она всегда исполняла главные роли, поэтому со временем ее самооценка поднималась.

Еще в школьный период Регина поняла, что внутренний мир важнее, чем внешность или роскошные формы.

Звезда отметила, что волнуется за подростков, которые страдают от буллинга или приобретают комплексы под влиянием социальных сетей.

— Сейчас мне легко говорить о своих сильных и слабых сторонах, а как быть детям, которые подвергаются травле в школе? Почти каждый из них становится жертвой кибербуллинга. Узнала даже ужасную статистику о том, что увеличилось количество психических расстройств и суицидов среди детей из-за появления социальных сетей. Вас тоже не устраивает то, что происходит на просторах интернета? И какую позицию вы занимаете, когда видите травлю: агрессор, жертва или наблюдатель? — спросила Регина подписчиков.

Недавно Регина Тодоренко попала на съемки культового сериала Секс в большом городе и встретила там свою любимую актрису — Сару Джессику Паркер.

Телеведущая призналась, что с детства была фанатом сериала о четырех подругах, а встреча с Сарой была ее мечтой.

Съемки Секса в большом городе происходили вблизи ресторана Бальтазар, куда Регину пригласил муж Влад Топалов. Супруги увидели всю команду сериала на расстоянии 10 метров.

Фото: Регина Тодоренко