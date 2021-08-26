Украинская актриса Иванна Сахно, которая последние годы живет и строит карьеру в США, посвятила пост Украине и поздравила всех с Днем Независимости.

На личной странице в Instagram она обнародовала видео, на котором трижды восклицает лозунг Слава Украине!

Также Иванна призналась, что 24 августа целый день работала и была режиме оффлайн. Но несмотря на это, она вместе со всеми украинцами праздновала День Независимости.

— Я работала в День Независимости и была оффлайн, но целый день отмечала нашу независимость в сердце и громкими возгласами на улицах Франции между желто-голубых цветов. С Днем Независимости, Украина! Горжусь быть твоей, — написала Иванна Сахно.

Иванна добавила, что гордится тем, что родилась в Украине. Это очень растрогало поклонников актрисы, поэтому в комментариях они забросали ее комплиментами.

Героям Слава! И мы гордимся, что Вы наша!

Это так мило! Героям Слава!

А Украина гордится вами! Героям Слава!

Да, это заставляет меня плакать счастливыми слезами.

Ох, почему украинцы такие замечательные! — пишут в комментариях.

Иванна Сахно родилась в Киеве в семье работников кино, поэтому уже с детства много времени проводила на съемочной площадке.

На экране она дебютировала в 8-летнем возрасте, сыграв в развлекательном сериале Леся+Рома. В 15 лет Иванна вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес, США.

В Голливуде о Сахно стало известно после участия в малобюджетных лентах Дерево из тел и Забрать назад нельзя.

Но настоящую популярность она получила только в 2018 году, когда на экраны вышли сразу два крупнобюджетных блокбастера с ее участием.

Она сыграла одну из главных ролей в фильме Тихоокеанский рубеж 2. А также воплотила роль наемного убийцы в фильме Шпион, который меня бросил.