Старший сын телеведущей Екатерины Осадчей спел в дуэте с Настей Каменских.

Это произошло на праздновании дня рождения Юрия Горбунова.

Несмотря на то, что 18-летний Илья не любит публичность, на этот раз он решил сделать исключение и устроил концерт для всех гостей.

Сначала он пел сольно, а потом дуэтом с Настей Каменских исполнил хит Валентина Стрыкало.

— Илья разорвал праздник, — подписала видео Екатерина Осадчая.

24 августа Юрию Горбунову исполнился 51 год. По этому случаю он организовал вечеринку во дворе загородного дома и пригласил близких друзей. Среди них — Потап, Настя Каменских и ее мама Лидия Петровна.

Согласно установленному дресс-коду, все гости были в вышиванках. Также на праздник пригласили украинскую музыкальную группу, в состав которой входят шесть бандуристов, Шпилясті кобзарі.

Напомним, что Осадчая воспитывает сына Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком.

В этом году он будет поступать в высшее учебное заведение, поскольку в мае закончил Киевскую международную школу.

Недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов снова стали родителями. У пары родился мальчик.

Для супругов новорожденный ребенок стал вторым совместным. В 2017 году у Кати и Юрия родился мальчик Иван.

Фото: Екатерина Осадчая