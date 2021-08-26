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Євгенія Шапоренко |

Теперь планируем девочку: Добрынин о партнерских родах и уходе за ребенком

Теперь планируем девочку: Добрынин о партнерских родах и уходе за ребенком

Ведущий Никита Добрынин поделился, что взял большинство домашних дел на себя, чтобы разгрузить свою жену Дашу Квиткову, которая значительную часть времени уделяет новорожденному сыну.

Об уходе за малышом, партнерских родах и отношениях после них Добрынин рассказал Фактам ICTV.

— Мы родители впервые. Поэтому, возможно, некоторые вещи, которые опытным родителям кажутся банальными, для нас новинка. Мы все делаем самостоятельно. Конечно, периодически нам может кто-то помогать, но мы учимся. Сами пребываем в стрессе, когда малыш не кричит. Круто, что у нас сложился довольно правильный симбиоз. Я взял на себя часть бытовых обязанностей, — рассказал ведущий.

Добрынин отметил, что последний месяц они пребывают в стрессе, однако отдавать ребенка на воспитание бабушкам или дедушкам не хотят. Пара подыскала няню, которая просто помогает с малышом.

Теперь планируем девочку: Добрынин о партнерских родах и уходе за ребенком

— Мы уже подыскали няню, которая периодически нам помогает. Мы не отдаем полностью бабушкам или дедушкам ребенка. Я знаю, что есть такая практика, но наш ребенок — он ​​наш. Мы стараемся с ним проводить как можно больше времени, — подчеркнул Никита Добрынин.

По словам ведущего, он планирует воспитывать сына свободным человеком. Он убежден, что ребенок должен самостоятельно выбирать, чем заниматься.

— Ну, визжит он громко, возможно, это признак хорошего вокала (смеется). Я не знаю, вырастет он спортсменом или артистом, но это будет исключительно его выбор. Не хочу быть тем отцом, который в своем ребенке реализует то, что он не реализовал в себе, — убеждает Добрынин.

Никита Добрынин был с женой во время родов. По его словам, это ценный опыт и возможность показать любимой свою поддержку. Более того, их отношения с того момента стали только лучше.

— Разлад в отношениях может быть в тот момент, когда жена скажет: Я хочу, чтобы ты был рядом в этот момент, а ты скажешь: Нет. Для меня это нонсенс. Мы на свадьбе давали друг другу обеты: и в сложностях, и в радости, а для жены это сложный период. Более того, я иногда боюсь вида крови, могу потерять сознание. Я также сильно волновался перед партнерскими родами. Но я скажу так, это настолько кайфово — быть рядом, первым увидеть своего ребенка, — рассказывает ведущий.

Он рассказал, что в этот момент он стоял у изголовья жены, а потом даже перерезал пуповину.

— Ты стоишь прямо у головы жены и поддерживаешь ее, можешь что-то говорить, но лучше просто молчать (смеется), — поделился Добрынин.

Кроме того, он добавил, что стал больше уважать жену, когда увидел, как она проходит такой сложный путь.

— Я наоборот, больше уважаю свою жену. Я увидел, насколько ей было сложно, как она это пережила. И в тот же день она сказала: Ну что, теперь будем планировать девочку. Для меня это был хороший сигнал, — отметил Никита Добрынин.

Теперь планируем девочку: Добрынин о партнерских родах и уходе за ребенком

13 июля Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, весом 3,7 кг и ростом 56 сантиметров.

По словам Никиты, супруги вообще не волновалось перед родами, так как каждый день готовились к этому событию.

На восьмой день после рождения малыша Никита и Даша окрестили сына Льва. Они выбрали две пары крестных родителей: звездную супружескую пару блогеров — Алину Френдий и Петра Заставного, а также стоматолога Анатолия Токаря и его жену Екатерину.

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