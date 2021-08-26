Изнасилование десятков женщин и несовершеннолетней: в США судят порнозвезду

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила порноактеру Рону Джереми обвинения по более чем 30 пунктам, которые связанны с сексуальными домогательствами и изнасилованиями.

68-летнюю звезду фильмов для взрослых обвиняют в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных совокуплениях, шести прикосновениях к интимным частям человека против его воли, нескольких домогательствах к женщинам во время сна или с использованием посторонних предметов.

Более того, в одном из пунктов говорится о непристойных действиях с несовершеннолетним. Речь идет об изнасиловании 15-летней девочки на вечеринке в Санта-Кларе.

В целом на Рона Джереми завели 34 уголовных дела, которые строятся на показаниях 23 женщин за последние 25 лет. Самое ранее преступление случилось в 1996 году.

Джереми отрицает все обвинения. Заседание суда планируется на 12 октября. Если его вину докажут, то актеру грозит 330 лет за решеткой.

Рон Джереми работе в порноиндустрии с 70-х годов прошлого века. Более того, он попал Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество ролей в фильмах для взрослых. Он снялся в более чем 2 тыс. фильмах.

Источник: Los Angeles Times