Советская актриса и народная артистка России Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила ее коллега Мария Шукшина.

— Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления, — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

76-летняя Екатерина Васильева уже не впервые связывает свою жизнь с Богом. В 1993 году актриса решила оставить сцену и кинематограф и ушла послушницей в Толгский монастырь, позже служила в московском храме Софии Премудрости Божией казначеем.

В 1996 году она вернулась к съемкам, однако к предложенным ролях относилась с осторожностью и спрашивала о них разрешения у своего духовного наставника.

Васильева снялась в более чем 200 картинах. Среди известных — Соломенная шляпа, Обыкновенное чудо, Чародеи, Экипаж, Бумбараш, Шаг навстречу, Поздние свидания и многих других.

Также она сыграла во многих театральных постановках — Эшелон, Иванов, Чайка, Орестея, Горе от ума и многих других.

Последний фильм, в котором снялась Екатерина — Гудбай, Америка в 2020 году.

Фото: скрин с фильма Гудбай, Америка, Мария Шукшина