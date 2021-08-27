Певица Maruv выступила в Москве на музыкальном фестивале Жара. Артистка исполнила песню Siren Song, начало которой прозвучало на украинском языке.
Исполнительница вышла на сцену в привычном для себя откровенном образе. Верх сценического наряда имитировал голую грудь, соски которой окрашены в черный цвет. Выступление Maruv как всегда сопровождалось эротическими танцами балета и самой артистки.
Подписчики певицы оценили ее выступление, отметив украиноязычный отрезок.
- Еще и на украинском! Дала им всем жару!
- Мне кажется, им было неловко, когда Maruv на украинском запела.
- Это просто взрыв.
- Горжусь тем, что в Украине рождаются такие талантливые люди!
- Наша украинская Мадонна.
- Голос, пластика, балет — завораживающее зрелище.
- Если бы отправили на Евровидение, то 100% выиграли.
- Украинский огонь.
- Народные мотивы — в этом номере идеально все.
- Спасибо за украинскую часть, — пишут пользователи сети.
Некоторые поклонники раскритиковали номер, отметив, что все на один манер и слишком пошло.
- У вас все на один манер — раздвинутые ноги, одни и те же позы. Пошло.
- Парик отстой. Будто кошка на голове сдохла.
- Сатанинские пляски и только, — пишут подписчики Maruv.
В июле Maruv презентовала откровенный клип на песню Candy Shop. Видеоклип вышел достаточно эпатажным и странным. В конце ролика певица облизала огромного красного червяка.
Фото: Maruv