Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Дала всем жару! Maruv спела на украинском на фестивале в Москве

марув

Певица Maruv выступила в Москве на музыкальном фестивале Жара. Артистка исполнила песню Siren Song, начало которой прозвучало на украинском языке.

Исполнительница вышла на сцену в привычном для себя откровенном образе. Верх сценического наряда имитировал голую грудь, соски которой окрашены в черный цвет. Выступление Maruv как всегда сопровождалось эротическими танцами балета и самой артистки.

Подписчики певицы оценили ее выступление, отметив украиноязычный отрезок.

  • Еще и на украинском! Дала им всем жару!
  • Мне кажется, им было неловко, когда Maruv на украинском запела.
  • Это просто взрыв.
  • Горжусь тем, что в Украине рождаются такие талантливые люди!
  • Наша украинская Мадонна.
  • Голос, пластика, балет — завораживающее зрелище.
  • Если бы отправили на Евровидение, то 100% выиграли.
  • Украинский огонь.
  • Народные мотивы — в этом номере идеально все.
  • Спасибо за украинскую часть, — пишут пользователи сети.

Некоторые поклонники раскритиковали номер, отметив, что все на один манер и слишком пошло.

  • У вас все на один манер — раздвинутые ноги, одни и те же позы. Пошло.
  • Парик отстой. Будто кошка на голове сдохла.
  • Сатанинские пляски и только, — пишут подписчики Maruv.

В июле Maruv презентовала откровенный клип на песню Candy Shop. Видеоклип вышел достаточно эпатажным и странным. В конце ролика певица облизала огромного красного червяка.

Читайте
Великая сила макияжа: Maruv показала лицо без косметики

Фото: Maruv

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка