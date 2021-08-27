Певица Maruv выступила в Москве на музыкальном фестивале Жара. Артистка исполнила песню Siren Song, начало которой прозвучало на украинском языке.

Исполнительница вышла на сцену в привычном для себя откровенном образе. Верх сценического наряда имитировал голую грудь, соски которой окрашены в черный цвет. Выступление Maruv как всегда сопровождалось эротическими танцами балета и самой артистки.

Подписчики певицы оценили ее выступление, отметив украиноязычный отрезок.

Еще и на украинском! Дала им всем жару!

Мне кажется, им было неловко, когда Maruv на украинском запела.

Это просто взрыв.

Горжусь тем, что в Украине рождаются такие талантливые люди!

Наша украинская Мадонна.

Голос, пластика, балет — завораживающее зрелище.

Если бы отправили на Евровидение, то 100% выиграли.

Украинский огонь.

Народные мотивы — в этом номере идеально все.

Спасибо за украинскую часть, — пишут пользователи сети.

Некоторые поклонники раскритиковали номер, отметив, что все на один манер и слишком пошло.

У вас все на один манер — раздвинутые ноги, одни и те же позы. Пошло.

Парик отстой. Будто кошка на голове сдохла.

Сатанинские пляски и только, — пишут подписчики Maruv.

В июле Maruv презентовала откровенный клип на песню Candy Shop. Видеоклип вышел достаточно эпатажным и странным. В конце ролика певица облизала огромного красного червяка.

Фото: Maruv