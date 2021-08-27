Голливудские актеры Диана Крюгер и Норман Ридус заручились после пяти лет отношений.

Они не делятся личной жизнью в социальных сетях, поэтому новость о помолвке стала неожиданностью для поклонников.

По данным инсайдеров, Диана и Норман планируют сыграть свадьбу в ближайшем будущем.

Сейчас они воспитывают 2-летнюю дочь Нову, которая родилась в ноябре 2018 года.

Пара не показывает девочку общественности и просит уважать ее право на личную жизнь. Долгое время они даже скрывали имя дочери и точную дату ее рождения.

Диана и Норман познакомились на съемках фильма Небо в 2015 году. Но о своем романе звезды рассказали лишь в 2017 году.

45-летняя Диана Крюгер стала известной благодаря участию в фильмах На пределе, Сокровище нации, Троя, Бесславные ублюдки.

В 2001 году она вышла замуж за актера и режиссера Гийома Кане, с которым прожила пять лет. Причиной разрыва отношений Крюгер назвала работу, по которой они постоянно находились в разных частях мира.

Затем Диана начала встречаться с актером Джошуа Джексоном. Но после 10-летнего романа пара рассталась.

52-летний Норман Ридус получил известность после роли Дэрила в сериале Ходячие мертвецы.

С 1998 по 2003 год он встречался с моделью Хеленой Кристенсен. От этих отношений у актера есть 22-летний сын Мингус.