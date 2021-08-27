Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) рассказала, что ее родителям выражают сочувствие после того, как она женилась сама на себе.

Исполнительница сказала, что ее родители торгуют на рынке, поэтому к ним подходят знакомые и оставляют свою реакцию на торжественную церемонию.

— Говорят, что они им сочувствуют, дескать: доця все уже, отъехала, — призналась артистка.

Jerry Heil отметила, что ей повезло, поскольку она видела мало негативных комментариев, однако и не ожидала, что будет такое количество позитивных отзывов.

— Это очень ценно для меня. Даже некоторые компании и бренды написали, что это совпадает с их философией. Я поняла, что сделала правильную вещь, — рассказала артистка.

Недавно Jerry Heil женилась сама на себе, устроив настоящую свадебную церемонию. Артистка была в белом платье и даже провозглашала клятву, смотря в зеркало.

На торжество были приглашены гости и накрыты столы, мероприятие проходило в музее под открытым небом Мамаевой Слободе. Кроме того, певица поцеловала свое отражение после традиционного Горько. Таким необычным способом Jerry Heil решила презентовать клип на песню Тук тук тук. В видеоролике артистка предстала в образе инопланетянки.

Фото: Jerry Heil

Источник: Muzvar