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Валентина Чорна |

Кардашьян появилась на презентации альбома Веста в свадебном платье

Ким Кардашьян, Канье Уэст

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Donda рэп-исполнителя Канье Уэста в свадебном платье.

Концерт певца состоялся 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Ким Кардашьян вышла на сцену во время финальной песни No Child Left Behind.

Перед зрителями она предстала в белом свадебном платье от бренда Balenciaga. Свой образ звезда дополнила фатой.

По данным инсайдеров, бывшие супруги не пытаются восстановить свои отношения. Но несмотря на развод, они всегда останутся семьей.

— Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит, — отметил инсайдер.

Кроме Кардашьян в свадебном платье, ивент удивил зрителей своей финальной частью. В конце презентации альбома Канье Уэст поджег себя прямо на сцене.

Огонь охватил рэпера в специальном защитном костюме. Поклонники предполагают, что таким образом Вест заявляет о начале нового этапа своей жизни.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Но в прошлом году пара разорвала свои отношения из-за непримиримых разногласий.

По словам Кардашьян, в браке с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода.

Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

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Фото: Getty Images

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