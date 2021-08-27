Солистка группы KAZKA Александра Зарецкая поразила подписчиков шпагатом.

На личной странице в Instagram певица обнародовала фото, на котором продемонстрировала гибкость своего тела.

В кадре Александра позирует спиной к объективу в красном длинном платье с разрезами. Фото было сделано в одном из торговых центров.

Поклонники оценили шпагат певицы и забросали ее комплиментами в комментариях.

Вааау, какая растяжка!

Саша, бомба!

Растяжка — огонь!

Не хило!

А вот это неожиданно!

Невероятно красивая! — пишут в комментариях.

Кроме этого, Александра анонсировала премьеру трека Цілувати тебе, которая состоится в понедельник, 30 августа.

Недавно, солистка группы KAZKA рассказала, как похудела на 25 килограммов. Это произошло из-за постоянных вечеринок и молодежного образа жизни.

Тогда Александра Зарецкая бросила юридический университет в родном Харькове и сама переехала в Одессу.

Таким образом она хотела изменить свою жизнь, поскольку раньше не чувствовала себя счастливой.

Александра не работала, а финансово ей помогала бабушка. Когда родители приезжали к девушке, то были шокированы условиями, в которых живет их дочь.

Ранее Александра Зарецкая назвала себя квиром, а также добавила, что положительно относится к ЛГБТ-сообществам.

Солистка группы KAZKA объяснила, что квир-люди — это люди, которые немного нестандартны во всех областях нашей культуры.

Фото: KAZKA