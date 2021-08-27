Солистка группы KAZKA Александра Зарецкая поразила подписчиков шпагатом.
На личной странице в Instagram певица обнародовала фото, на котором продемонстрировала гибкость своего тела.
В кадре Александра позирует спиной к объективу в красном длинном платье с разрезами. Фото было сделано в одном из торговых центров.
Поклонники оценили шпагат певицы и забросали ее комплиментами в комментариях.
- Вааау, какая растяжка!
- Саша, бомба!
- Растяжка — огонь!
- Не хило!
- А вот это неожиданно!
- Невероятно красивая! — пишут в комментариях.
Кроме этого, Александра анонсировала премьеру трека Цілувати тебе, которая состоится в понедельник, 30 августа.
Недавно, солистка группы KAZKA рассказала, как похудела на 25 килограммов. Это произошло из-за постоянных вечеринок и молодежного образа жизни.
Тогда Александра Зарецкая бросила юридический университет в родном Харькове и сама переехала в Одессу.
Таким образом она хотела изменить свою жизнь, поскольку раньше не чувствовала себя счастливой.
Александра не работала, а финансово ей помогала бабушка. Когда родители приезжали к девушке, то были шокированы условиями, в которых живет их дочь.
Ранее Александра Зарецкая назвала себя квиром, а также добавила, что положительно относится к ЛГБТ-сообществам.
Солистка группы KAZKA объяснила, что квир-люди — это люди, которые немного нестандартны во всех областях нашей культуры.
Фото: KAZKA