Американская певица Дженнифер Лопес продает свой пентхаус в Нью-Йорке за $25 млн. Первое объявление о продаже жилища артистки появилось еще четыре года назад.

Двухэтажную квартиру на Манхеттене звезда приобрела в 2014 году за $20 млн, однако в 2017 году решила продать ее почти за $27 млн, сейчас цена снизилась — $25 млн. Несмотря на это — покупателей пока что нет.

По словам инсайдера, Лопес поняла, что это не идеальное место для нее.

Площадь пентхауса 603,8 кв.м — четыре спальни, шесть ванных комнат, две гримерные, комната для персонала и четыре террасы, площадь которых около 300 кв.м. В апартаментах стеклянная крыша, дизайн в светлых тоннах и множество зелени на террасах.

Это не единственное жилье Дженнифер Лопес. У артистки есть недвижимость в Хэмптоне, которую она приобрела в 2013 году за $10 млн, и Лос-Анджелесе — $28 млн.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе спустя 17 лет. Влюбленных неоднократно видели вместе в ресторанах, однако официальное подтверждение от звезд появилось только 25 июля, когда певица отмечала свой день рождения.

Лопес опубликовала снимок, на котором горячо целуется с Аффлеком.

Поклонники могут спать спокойно — Беннифер вместе. Кроме того, Бена не так давно заметили в ювелирном магазине, фанаты гадают — возможно, снова будет предложение?

Фото: Дженнифер Лопес