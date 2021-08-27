Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Шесть ванных и стеклянная крыша: Дженнифер Лопес не может продать свой пентхаус

Дженніфер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес продает свой пентхаус в Нью-Йорке за $25 млн. Первое объявление о продаже жилища артистки появилось еще  четыре года назад.

Двухэтажную квартиру на Манхеттене звезда приобрела в 2014 году за $20 млн, однако в 2017 году решила продать ее почти за $27 млн, сейчас цена снизилась — $25 млн. Несмотря на это — покупателей пока что нет.

По словам инсайдера, Лопес поняла, что это не идеальное место для нее.

Площадь пентхауса 603,8 кв.м — четыре спальни, шесть ванных комнат, две гримерные, комната для персонала и четыре террасы, площадь которых около 300 кв.м. В апартаментах стеклянная крыша, дизайн в светлых тоннах и множество зелени на террасах.

Это не единственное жилье Дженнифер Лопес. У артистки есть недвижимость в Хэмптоне, которую она приобрела в 2013 году за $10 млн, и Лос-Анджелесе — $28 млн.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе спустя 17 лет. Влюбленных неоднократно видели вместе в ресторанах, однако официальное подтверждение от звезд появилось только 25 июля, когда певица отмечала свой день рождения.

Лопес опубликовала снимок, на котором горячо целуется с Аффлеком.

Поклонники могут спать спокойно — Беннифер вместе. Кроме того, Бена не так давно заметили в ювелирном магазине, фанаты гадают — возможно, снова будет предложение?

Читайте
От любви до ненависти: 5 громких романов Дженнифер Лопес

Фото: Дженнифер Лопес

Источник: New York Post

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка