114 тыс. грн штрафа из-за отсутствия лицензии: Федишин о магазине, где играли ее песни

Певица Ирина Федишин попала в скандал, потому что магазин, где звучали ее песни, оштрафовали на 114 тыс. грн. Мол, владельца предупреждали и просили приобрести лицензию на использовании треков, а тот отказался.

Владельца одного из небольших продуктовых магазинов в Микуличах, возле Яремче, оштрафовали на 114 тыс. грн, потому что в его заведениях звучали песни Федишин.

Однако певица отметила, что она лично узнала об этой ситуации на днях, а во-вторых, штраф взимает другая компания.

— Дело не в песнях, а в том, что владелец магазина не имел лицензии на использование любых произведений. Кстати, таких судебных дел по разным артистам в Украине очень много. В Украине действует закон о защите авторских прав, который в этой ситуации нарушили. Нравится этот закон кому-то или не нравится — это уже другая сторона медали. Мне, как и вам, чисто по-человечески, жаль владельца, так как сумма не маленькая, — заявила Федишин.

По словам артистки, она обратилась в компанию, которая взимает штраф и спросила, почему так произошло. Ей ответили, что владельца предупредили о нарушении закона, а также предложили подписать договор на получение лицензии. Однако владелец магазина отказался и продолжил нарушать закон, поэтому дело дошло до суда.

— Информация для тех, кто этого не знает. Все магазины, рестораны, гостиницы и другие коммерческие заведения, согласно закону Украины, должны иметь лицензию на трансляцию любой музыки у себя в заведении, — подчеркнула Ирина Федишин.