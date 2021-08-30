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Каріна Зуєва |

Ксения Мишина поймала букет невесты: поклонники ждут свадьбы с Эллертом

Ксенія Мішина

Украинская актриса Ксения Мишина поймала букет невесты. Поклонники уверенны, что свадьба с комиком Александром Эллертом не за горами.

Расставшиеся в июле Ксения Мишина и Александр Эллерт вновь запутали своих поклонников. Экс-возлюбленные появились на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Дарьи Легейды 28 августа вместе. Кроме того, актрисе достался букет невесты.

Соответствующее видео Ксения опубликовала у себя в Instagram.

— Оставлю это здесь на прекрасную долгую память о наикрутейшей свадьбе. Дарья Легейда, теперь я поняла, для чего в нашей с тобой жизни случилось Искушение. Поговаривают, что словившим букет, дается прекрасный бонус в виде мужа. Сколько ждать, кто знает? — написала Мишина в Instagram.

Подписчики уверенны, что видео снимал Александр. Доказательство тому — ролик в фан-аккаунте актрисы, в котором Эллерт после произошедшего поцеловал ее в щеку.

Кроме того, в комментариях под публикацией Мишиной отметился и сам комик, написав, что он знает ответ на ее вопрос.

  • Понятно, что снимал это Саша.
  • Ждем вашей свадьбы.
  • Всей странной ждем вашей свадьбы и желаем вам вечной любви.
  • Странно, что вы с Сашей скрываете свои отношения.
  • Да все знают, что вы вместе, зачем из этого делать секрет?
  • Спалились. Видео Эллерт снимал и голос за кадром его слышно.
  • Эллерт в деле.
  • Прекрасный муж уже как год рядом, скорее действуйте.
  • Очень рады за вас с Сашей.
  • Уже хочется посмотреть, как ты будешь бросать свой свадебный букет, — пишут поклонники Мишиной.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда экс-возлюбленных увидели вместе после расставания. Недавно Ксению Мишину и Александра Эллерта заметили вместе в аэропорту. Похоже на то, что пара помирилась, однако официального заявления они не делали.

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Фото: Ксения Мишина

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