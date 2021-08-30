Моника Беллуччи поразила сходством с 16-летней дочерью

Итальянская модель и актриса Моника Беллуччи посетила показ Dolce&Gabbana, который состоялся на площади Сан-Марко.

На мероприятии она присутствовала вместе с 16-летней дочерью Девой Кассель.

На личной странице в Instagram Дива обнародовала фото с мамой.

— С мамой Моникой, — лаконично подписала снимок Дева.

На фотографии 16-летняя девушка позировала в черном платье. Свой образ она довершила прической с легкими локонами и ярким макияжем с красным оттенком помады.

А Моника Беллуччи для светского выхода выбрала топ и черный пиджак. Поклонники отметили, что в 56 лет модель имеет потрясающий внешний вид.

Также подписчики обратили внимание, что мама с дочкой очень похожи.

Кто мама, а кто дочь?

Итальянские красавицы!

Как сестры!

Одно лицо!

Дива красивая, как мать.

Невероятные! — пишут в комментариях.

Напомним, что Дева Кассель — это старшая дочь Моники Беллуччи, которая родилась в браке с французским актером и продюсером Венсаном Касселем. В 2013 году пара объявила о разводе.

Дева пошла по стопам матери и в 2019 году начала модельную карьеру.

Впоследствии девушка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce&Gabbana, а прошлым летом снялась в рекламе нового аромата.