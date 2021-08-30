Сын украинской телеведущей Екатерины Осадчей поступил в Мэрилендский университет, который расположен в пригороде Вашингтона.

О достижениях сына звезда рассказала в сториз на личной странице в Instagram.

Она обнародовала фотографию, на которой 18-летний Илья осматривает территорию престижного высшего учебного заведения.

— Илья! Моя гордость, — лаконично подписала снимок Екатерина Осадчая.

University of Maryland College Park входит в рейтинг 30 лучших университетов США. По качеству образования учебное заведение занимает лидирующие позиции и находится на 200 строчке в мировом рейтинге.

Однако обучение по программам бакалавриата в UMCP нельзя назвать дешевым удовольствием, поскольку средняя стоимость составляет $28 тыс в год.

Отличникам доступна финансовая помощь от университета. Кроме этого, учебное заведение предлагает курсы с дистанционным обучением.

Напомним, что Осадчая воспитывает сына Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком.

В этом году парень окончил частную школу Kyiv International School, где обучение проводилось на английском языке.

Недавно сын Екатерины Осадчей спел в дуэте с Настей Каменских. Это произошло на праздновании дня рождения Юрия Горбунова.

Несмотря на то, что Илья не любит публичность, на этот раз он решил сделать исключение и устроил концерт для всех гостей.

Сначала он пел сольно, а потом дуэтом с Настей Каменских исполнил хит Валентина Стрыкало.

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Фото: Екатерина Осадчая