Уже скоро 1 сентября. А это значит, что соцсети замелькают яркими фото со школьных линеек, прозвучат первые звонки, а учителя будут возвращаться вечером домой с охапками осенних астр и георгинов.

Свою школьную жизнь в этом году начинают и звездные дети. В первый класс идут дочь Евгения Кошевого, Оли Цыбульской и Юрия Ткача.

Должным ли образом знаменитости подготовили своих детей в школу — читайте далее в материале.

Последние беззаботные дни перед школой проводят на премьере мультика Гулливер дочери шоумена Евгения Кошевого.

Старшая Варвара идет в восьмой класс. Младшая Серафима — в первый. Чтобы девочка чувствовала себя в школе как рыба в воде, звездные родители наняли ей репетитора — учительницу младших классов, которая все лето готовила будущую первоклассницу к новому этапу жизни. В школу Серафима очень хочет, и сама об этом говорит.

— Я хочу в школу! Люблю учиться, люблю чтение, — говорит дочь шоумена.

Звездный папа уже купил портфель и одежду для Серафимы. По словам Кошевого, дольше выбирали одежду.

— Необходимо было купить одежду, чтобы девочка красивой пошла в школу. Мы сразу несколько вариантов приобрели. Осталось собрать пенал, поэтому пойдем в канцелярию. Но выбор у Серафимы будет немножко сложный. Если она увидит рядом с канцелярией игрушки, я не знаю, что она выберет, — отмечает Евгений Кошевой.

Серафиме даже уже соседку по парте выбрали: ею станет дочь телеактера и комика Юрия Ткача — Лиза. Эта будущая ученица тоже уже успела пройти всю школьную программу первоклашки.

— Малая уже читает, считает, пишет. В принципе, в первый класс она готова, — считает Юрий.

Юрий Ткач свою дочь хотел отправить в первый класс еще в прошлом году, когда ей было шесть. Но хорошо подумав, все же решили на год отложить это событие, и, как оказалось, не ошиблись.

— Мы должны были отправить ее в школу в шесть лет, но так подумали, что еще один год нам не помешает. И судя по всему, не помешал. Она сейчас говорит: я уже хочу в школу, я уже готова прям полностью. Это тот вариант, когда она в шесть лет не понимала, что такое школа, а сейчас конкретно хочет учиться, — добавил Ткач.

С меньшим оптимизмом о школе думает еще один первоклассник — Нестор, сын певицы Оли Цыбульской. Он идет в частную школу с углубленным изучением английского языка. Малыш говорит, что не представляет, как просидеть несколько часов подряд на одном месте.

— Четыре часа проводишь в школе… Ну, это как-то невыносимо! Четыре часа бегать туда-сюда, за партами… Что-то не то, — сомневается Нестор.

Оля Цибульская беседует с Нестором, и сын делится всем, что его пугает перед школой, или смущает. Мама, в свою очередь, дает сыну советы.

— Я спрашиваю, что его волнует. Он спрашивает, как это было в нашей жизни, и мы делимся собственным опытом. Пытаюсь ему где-то посеять зернышко, что любые вопросы мы решим вместе, — поделилась Цибульская.

Личный школьный опыт у Оли был в основном веселым и беззаботным. Больше всего в школе она любила музыку, а ненавидела — химию.

— Я помню, как на выпускном в школе учительница химии, которая постоянно мучила меня задачами, сказала: забудь мою химию, как страшный сон, занимайся тем, что ты любишь. И я желаю всем ученикам найти свое дело и любить его, — добавила Оля.

А в певческой семье Тараса Тополи и Alyosha собирают в третий класс старшего сына Романа.

Ему купили огромный оранжевый ранец. Туда положили пенал, карандаши, фломастеры, ручки, кисточки, краски и фартук для рисования. Больше ничего не надо, потому что в школе уже все есть.

— У нас с Леной такой кипиш перед первым сентябрем. Но надо отдать должное, многие вещи уже куплены. Много учебников, тетрадей закупается в школе и, наконец-то, сильно готовиться на этот раз нам не нужно, — радуется Тарас Тополя.

Солист группы Антитела отправляет сына в школу не только с наполненным рюкзаком, но и с новыми знаниями. Во время летних каникул на Кипре звездный папаша учил со своими ребятами английский.

— Когда мы летим на отдых зимой или летом, мы делаем английский язык. Рома читает три английских рассказа каждый день. Марк — младший, тоже не отстает. Читает по-английски, пишет прописи, — делится Тарас.

Знание английского языка особенно пригодится старшему Роману, потому что в школе предметы преподают на иностранном языке.

— Наклон у нас — английский язык, учатся они по программе новой украинской школы. Кроме того, у нас полный день, занятость до 18.00. После 14.00 у них прогулка. А затем предметы не по школьной программе, — добавляет солист группы Антитела.

В большой семье ведущего телеканала СТБ — Григория Решетника тоже суета. Во второй класс собирают старшего из троих сыновей — Ивана.

Парень обожает динозавров, поэтому все тетради, портфели и даже спортивная форма — с изображениями рептилий.

— Я уже сам скоро стану динозавром! У малышей сейчас столько выбора! У нас такого не было. Я помню дефицит своих времен, когда ничего нельзя было купить, я в маминой рубашке ходил до 5-го класса. И она была чуть-чуть розовая, потому что постирали ее случайно с чем-то красным, — вспоминает Григорий.

Для мамы Ивана Кристины Решетник самая главная и ответственная покупка в школу — это ранец. Выбрали ортопедический и легкий на вес.

— Мы обращаем внимание на то, чтобы они были ортопедическими, легкими, потому что для спины это важно. После первого класса Иван, несмотря на то что и спортом занимается, все равно начал сутулиться, — отмечает Кристина.

Летом перед школой сын Решетника времени не терял, и вместе с младшим пятилетним братом Дмитрием проходил подготовку к новому учебному году.

Роль учителя взял на себя дедушка Кристины — писатель Тарас Николаевич Табачин. Он создал для ребят книги, чтобы они читали, развивались, учили гласные и согласные, и правильно умели расставлять ударения.

— Мой дедушка учил их читать. Он учитель украинского языка и литературы, поэтому когда-то он меня готовил к школе. И я именно с ним училась читать, писать. И до мурашек приятно, что их прадедушка и мой дедушка учит уже моих детей, — рассказала Кристина.

Главное, чтобы такого запала и родителей, и детей хватило на целых 12 лет обучения в школе.

Сайт Факты ICTV поздравляет всех школьников и их родителей с 1 сентября. И желает легкой адаптации к новому учебному процессу, а также интересных предметов и отличного здоровья.

Фото: Григорий Решетник