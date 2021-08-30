Радужный Иисус и сексуальная жизнь: Lil Nas X рассказал о гей-культуре

Известный исполнитель Lil Nas X поделился, что в клипе на трек Industry Baby есть много отсылок, в том числе к шуткам о гомосексуальных связях там.

Он отметил, что вдохновлялся сериалом Тюрьма Оз от HBO.

— Даже есть отсылка In da Club от 50 Cent. Но в основном я действительно хотел отправиться в такое место, куда, как мне казалось, люди не ожидали, что я пойду снимать музыкальный клип, — рассказал Lil Nas X.

Кроме того, артисты поделился предысторией момента, где заключенные в клипе танцуют обнаженными в душе.

— Я знал, что люди будут шутить по поводу: Не роняйте мыло. Типа: О, он любит ронять мыло. Так что это своего рода игра на опережение, — добавил исполнитель.

Lil Nas X рассказал, что после того, как он стал популярным, его сексуальная жизнь пошла вверх.

— У меня было несколько хороших парней, несколько плохих. Многие из них эмоционально недоступны. Между ними много неуверенности. Но да, теперь я нашел кое-кого особенного, — поделился артист.

На данный момент Lil Nas X, который называет себя открытым геем, пребывает в отношениях.

Lil Nas X поделился, что геи часто знакомятся в приложении Grindr. В частности, исполнитель там нашел своего первого парня.

По словам артиста, он понял, что гей еще в детстве, но на протяжении подросткового возраста исследовал этот вопрос.

Lil Nas X в интервью поделился, что первая его значительная покупка — это дом. После него он начал охотней тратить деньги, хотя до этого не понимал, что с ними делать.