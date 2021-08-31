Видеоклипы украинской певицы Джамалы, которые она презентовала последние три года, пропали с ее YouTube-канала. Последний ролик, который можно просмотреть, датирован 2018 годом — видео с концерта во Дворце спорта.

В СМИ пишут, что причиной тому может быть конфликт певицы с ее продюсером и директором Enjoy! Records Игорем Тарнопольским. Также отмечается, что ролики могут быть скрыты или вовсе удалены.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Игорь Тарнопольский объяснил ситуацию и опроверг свое причастие к ней.

— У меня нет конфликта с Джамалой, — сказал продюсер.

Кроме того, директор Enjoy! Records подчеркнул, что сейчас стараются разобраться с исчезновением роликов.

— Enjoy!Records работает над решением этой проблемы. На данный момент канал продолжает функционировать и большая половина контента доступна для просмотра, — отметил Игорь Тарнопольский.

Недавно Джамала и Tayanna презентовали песню Моя земля, которую посвятили 30-летию независимой Украины. Этот трек — некое признание в любви своей стране. В нем рассказывается о любви к своим корням, родине и языку.

Также к песне презентовали клип, в котором показывается все величие украинской природы. Съемки проходили на Западной Украине.

Весь видеоролик был снят с помощью дрона.

Фото: Джамала