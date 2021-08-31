Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) победила на международном музыкальном конкурсе Djooky Music Awards.

Артистка отправится в Америку на студию звукозаписи, где познакомится с мировыми музыкантами и обладателями Грэмми.

— Мы это сделали! Я победила! Вы хоть понимаете, что сделали для меня? Каждому, кто голосовав и репостил, низкий поклон. Мы сила! Вы у меня очень мощные! Мои люди! Спасибо, что вы есть! — написала певица в Instagram.

Для участия в конкурсе Djooky Music Awards Jerry Heil написала англоязычную песню Cheers, за которую проголосовали слушатели со всего мира.

— Поздравляем Jerry Heil из Украины, занявшую первое место в летнем сезоне Djooky Music Awards! Спасибо, что приняли участие в этом волшебном празднике музыки! Мы очарованы блаженством вашей музыки, — написали в Instagram музыкального конкурса.

Стоит отметить, что еще за день до оглашения результатов Jerry Heil была на восьмом месте. Кроме того, артистка была единственной представительницей от Украины.

Музыкальный конкурс Djooky Music Awards был основан в 2020 году. За все время в нем приняло участие более 13 тыс. исполнителей из 125 стран, общее количество пользователей, зарегистрированных на платформе — 150 тыс.

Победитель может выбрать приз на выбор — поездка в США или $20 тыс.

Фото: Jerry Heil