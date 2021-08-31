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Євгенія Шапоренко |

На аукционе продают ношеные трусы Майла Джордана за $500

На аукционе продают ношеные трусы Майла Джордана за $500

Ношеные трусы легенды НБА Майла Джордана выставлены ​​на продажу на Leland Little Auctions за $500.

Инсайдер аукциона сообщил, что эти шорты регулярно носил Джордан, они имеют признаки интенсивного использования. Более подробно узнавать о лоте никто не спешит, поэтому будущим покупателям это придется выяснять самостоятельно.

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В аннотации также говорится, что этот предмет настолько близок к величию, насколько это возможно. Однако фраза звучит странно, ведь не совсем понятно, о каком величии говорится. Может, кто-то расстроится, конечно, но на лоте виднеется бирка из химчистки, поэтому они, вероятно, были выстираны.

Шорты являются частью распродажи вещей Джордана, которые оказались в руках его бывшего телохранителя Джона Майкла Возняка.

Источник: PageSix

Фото: Depositphotos

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