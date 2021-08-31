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Каріна Зуєва |

Сильная, но чувствительная: Наоми Кэмпбелл призналась, какую жертву принесла ради карьеры

Наомі Кемпбелл

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, какую жертву принесла ради своей успешной карьеры.

Знаменитость призналась, что пожертвовала семьей ради больших модельных контрактов.

— Я бы сказала, что настоящей жертвой стало то, что я не нашла свою вторую половинку, которая понимала бы меня, — отметила Наоми.

Звезда подчеркнула, что создает репутацию сильного человека, однако это не совсем так.

— Я чувствую, что все видят меня сильной. Знаете, я действительно сильная, но также и чувствительная. Я знаю, что в отношениях нужно идти на компромисс, — сказала 51-летняя Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Всемирная слава к супермодели пришла в конце 80-х годов.

Звезда встречалась со многими известными мужчинами, с некоторыми из них даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло.

В 1993 году Наоми обручилась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, но в 1994 году пара рассталась. Модель также была в отношениях с актером Леонардо Ди Карпио, главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, российским бизнесменом Владиславом Дорониным, продюсером Робертом Де Ниро, рэпером Шоном Комбсом и другими.

В январе стало известно, что Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Ни одного намека на беременность звезды не было, поэтому новость о пополнении в семье супермодели стала для всех неожиданностью.

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Источник: The cut

Фото: Depositphotos

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