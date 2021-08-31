Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, какую жертву принесла ради своей успешной карьеры.

Знаменитость призналась, что пожертвовала семьей ради больших модельных контрактов.

— Я бы сказала, что настоящей жертвой стало то, что я не нашла свою вторую половинку, которая понимала бы меня, — отметила Наоми.

Звезда подчеркнула, что создает репутацию сильного человека, однако это не совсем так.

— Я чувствую, что все видят меня сильной. Знаете, я действительно сильная, но также и чувствительная. Я знаю, что в отношениях нужно идти на компромисс, — сказала 51-летняя Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Всемирная слава к супермодели пришла в конце 80-х годов.

Звезда встречалась со многими известными мужчинами, с некоторыми из них даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло.

В 1993 году Наоми обручилась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, но в 1994 году пара рассталась. Модель также была в отношениях с актером Леонардо Ди Карпио, главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, российским бизнесменом Владиславом Дорониным, продюсером Робертом Де Ниро, рэпером Шоном Комбсом и другими.

В январе стало известно, что Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Ни одного намека на беременность звезды не было, поэтому новость о пополнении в семье супермодели стала для всех неожиданностью.

Источник: The cut