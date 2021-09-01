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Каріна Зуєва |

До ужина и после: Ани Лорак уличили в использовании фотошопа

Ані Лорак

Украинскую певицу Ани Лорак, которая проживает и работает в России, уличили в использовании фотошопа.

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram такое же фото, как и Ани Лорак. Однако пользователи заметили, что на своем снимке артистка выглядит значительно лучше, чем на кадре своего друга.

На фото Ани Лорак предстала в черном комбинезоне с откровенным декольте, Киркоров — в смокинге, белой рубашке и шляпе. При этом певица воспользовалась фотошопом, наложив фильтр, а также уменьшив свое лицо и туловище. Снимки были сделаны на музыкальном конкурсе Новая волна, который проходит в России.

Ані Лорак

Пользователи сети не оставили без внимания такое явное различие, оставив множество комментариев.

  • Найти десять отличий?
  • До ужина и после.
  • Это вдох и выдох.
  • Главное, что Киркоров хорош.
  • Филипп спалил всю контору. Хотя и так было понятно, что она себя фотошопит.
  • Голодный/съел пельменей.
  • Жирненькая.
  • Почему они себя так не любят? Фитнесы, операции, лучшие косметологи, а нет. Все равно фотошопят.
  • На массе и на сушке, — пишут пользователи сети.
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)
До ужина и после: Ани Лорак уличили в использовании фотошопа / 3 фотографии

Ранее мы писали, что поклонники уличили Филиппа Киркорова в фотошопе. Артист поделился фотографией в плавках, сделанной в Дубае. На снимке можно заметить, что фасад отеля Бурдж Аль Араб, на фоне которого позировал Киркоров, съехал.

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Фото: Ани Лорак

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