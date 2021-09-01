Ани Лорак уличили в использовании фотошопа (ФОТО)

Украинскую певицу Ани Лорак, которая проживает и работает в России, уличили в использовании фотошопа.

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram такое же фото, как и Ани Лорак. Однако пользователи заметили, что на своем снимке артистка выглядит значительно лучше, чем на кадре своего друга.

На фото Ани Лорак предстала в черном комбинезоне с откровенным декольте, Киркоров — в смокинге, белой рубашке и шляпе. При этом певица воспользовалась фотошопом, наложив фильтр, а также уменьшив свое лицо и туловище. Снимки были сделаны на музыкальном конкурсе Новая волна, который проходит в России.

Пользователи сети не оставили без внимания такое явное различие, оставив множество комментариев.

Найти десять отличий?

До ужина и после.

Это вдох и выдох.

Главное, что Киркоров хорош.

Филипп спалил всю контору. Хотя и так было понятно, что она себя фотошопит.

Голодный/съел пельменей.

Жирненькая.

Почему они себя так не любят? Фитнесы, операции, лучшие косметологи, а нет. Все равно фотошопят.

На массе и на сушке, — пишут пользователи сети.

До ужина и после: Ани Лорак уличили в использовании фотошопа / 3 фотографии

Ранее мы писали, что поклонники уличили Филиппа Киркорова в фотошопе. Артист поделился фотографией в плавках, сделанной в Дубае. На снимке можно заметить, что фасад отеля Бурдж Аль Араб, на фоне которого позировал Киркоров, съехал.

Фото: Ани Лорак