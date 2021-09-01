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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Ключи от YouTube мне не принадлежат: Джамала об исчезновении своих клипов

Джамала

Украинская певица Джамала высказалась насчет своих пропавших клипов с YouTube-канала.

Певица заявила, что на все вопросы, связанные с этим случаем, у нее есть лишь один ответ.

— Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением, — написала артистка в Instagram.

Кроме того, она подчеркнула, что прекратила сотрудничество со своим экс-продюсером и директором Enjoy! Records Игорем Тарнопольским.

— Я уже три месяца не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент, — сказала Джамала.

Джамала о своих пропавших клипах с YouTube-канала

  • Джамала, что случилось с клипами?
  • Джамала, куда делись все клипы с вашего YouTube-канала?
  • Несправедливо. Зачем вам вообще продюсер? — пишут обеспокоенные поклонники артистки.

Ранее мы писали, что с YouTube-канала Джамала пропали все видео за последние три года.

В СМИ появилась информация, что к этому может быть причастен Игорь Тарнопольский, однако в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он опроверг эту информацию.

По словам музыкального продюсера, у него с Джамалой нет конфликта.

Также он заявил, что Enjoy! Records работает над восстановлением видео. И подчеркнул, что YouTube-канал исполнительницы продолжает функционировать, добавив, что половина контента доступна к просмотру.

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Фото: Джамала

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