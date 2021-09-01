Американская модель Белла Хадид показала, кем работала в 15 лет.
Несмотря на то, что звезда родилась в довольно обеспеченной семье, она с раннего возраста старалась стать независимой от родителей. Так, в 15 лет Белла устроилась работать официанткой в кафе SunLife Organics, которое расположено в Малибу.
Модель поделилась серией фотографий в Instagram и призналась, что не ожидала добиться такого успеха в жизни.
— Моя первая работа в 15 лет. Никогда не думала достичь того, что должно произойти завтра, — написала Хадид.
Белла заинтриговала подписчиков и пообещала показать свое самое большое благословение в жизни, призвав их следить за обновлениями в ее аккаунте.
- Родилась в семье миллиардеров и работала?
- Гордимся тобой, Белла.
- Практически 10 лет прошло с тех пор, а ты такая же потрясающая.
- Первая работа? Но ты же богата всю жизнь, — пишут подписчики 24-летней Хадид.
Родители Беллы — телеведущая и модель Иоланда Хадид и мультимиллионер Мохамед Хадид. В 2014 году звезда подписала свой первый крупный модельный контракт, а в 2015 году уже была удостоена премии Звездный прорыв.
Девушка неоднократно получала титул Модель года. Она блистает на показах мировых брендов и является лицом многих крупных компаний.
Фото: Белла Хадид