Сразу после комы: МакSим отвела младшую дочь в школу

Российская певица МакSим, которая все еще долечивается после серьезного недуга, отвела 1 сентября в школу свою младшую дочь.

6-летнюю Марию знаменитая мама отправила в первый класс. Девочка пошла в московскую городскую школу №1287.

Интересно, что в совет этой школы входят заслуженный деятель искусств РФ, мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, боксер Григорий Дрозд и другие знаменитости. Школа считается престижной и звездной, потому что туда ходят дети многих знаменитостей.

Известно, что Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) выписалась из больницы не так давно. Она все еще очень слабая и весит около 35 кг. Артистке пришлось заново учиться ходить.

Что известно о состоянии МакSим

В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

26 июля в СМИ появилась информация, что МакSим пришла в себя. Тогда директор певицы Марина Соколова отметила, что артистку не полностью вывели из медикаментозного сна. Однако МакSим действительно иногда бывает в сознании.

3 августа СМИ начали писать, что МакSим самостоятельно дышит через кислородную маску. Врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО, она пошла на поправку.

Впоследствии стало известно, что певицу забрали домой близкие, где она продолжит реабилитацию.