Дочь Оли Поляковой назвала себя Валерой и отказалась идти в школу

Младшая дочь украинской певицы Оли Поляковой назвала себя Валерой и заявила, что больше не хочет ходить в школу.

В Instagram stories Полякова опубликовала серию видео, в которых обралась к родителям школьников. В кадре звезда также показала свою 9-летнюю дочь Алису и попросила ее поздравить всех с 1 сентября.

— Доброе утро все мамочки и папочки школьников. Алиса хочет поздравить вас с 1 сентября, — сказала артистка.

На что ее дочь возмутилась, сказав, что она Валера. Звездная мама согласилась с утверждением Алисы и продолжила речь.

— Да, хорошо. Валера хочет поздравить вас с 1 сентября и рассказать свои впечатления о ее дне, — отметила Оля.

Алиса не стала многословить и заявила, что больше в школу не хочет.

— Шумно. Я больше не хочу туда ходить, — подчеркнула девочка.

Также Оля Полякова поделилась фото, на котором Алиса запечатлена со своими одноклассниками.

— Алиса. Четвертый класс, — лаконично подписала снимок звездная мама.

Ранее мы писали, что 16-летняя дочь Оли Поляковой на камеру поцеловалась с парнем. В кадре Мария предстала вместе со своим парнем Денисом. Изначально они смотрят в камеру, после обнимаются и целуются.

Пользователей сети возмутил ролик, они отметили, что девочке еще рано выставлять такие моменты на показ.

Фото: Оля Полякова