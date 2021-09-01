Отец американской певицы Бритни Спирс требует у нее $2 млн отступных за отказ от опекунства над ней.

По словам команды юристов Бритни, Джеймс Спирс просит $2 млн для того, чтобы оплатить судебные издержки, а также отдать долг компании Tri Star, которая ранее сотрудничала с певицей.

Адвокат исполнительницы Мэттью Розенгарт оценил такое требование отца артистки как попытку вымогательства.

— Бритни Спирс не будет больше терпеть вымогательства со стороны отца, — заявил адвокат.

Если Джеймс не откажется от опекунства прямо сейчас, то суд отстранит его автоматически 29 сентября.

В августе отец Бритни Спирс заявил, что отказывается от опекунства над своей дочерью, подав соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. Однако правозащитник Джеймса уверен, что изменение опекуна пойдет певице не на пользу.

Позже Спирс заявил, что контроль Бритни пошел на пользу, поскольку общественность не знает о многих деталях и проблемах, с которыми он сталкивается как опекун.

Звезда находилась под опекой своего отца с 2008 года. В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца, заявив, что прописанные препараты только вредят ее здоровью, кроме того, ей запрещали беременеть.