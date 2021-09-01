Украинская певица Настя Каменских поздравила всех школьников и студентов с праздником 1 сентября.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, на которых перевоплотились в роль школьницы.

В кадре Настя позирует в парике с фиолетовыми волосами, школьной форме и цветами в руках.

Настя призналась, что праздник 1 сентября ассоциируется у нее с теплыми моментами с детства. Певица всегда с трепетом ждала этого дня, поскольку он знаменует начало чего-то нового.

Каменских поздравила всех школьников и студентов, а также пожелала им продуктивного и насыщенного учебного года.

— Хочу пожелать всем школьникам и студентам классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами! Это будет незабываемое время, — написала Настя.

Поклонники оценили необычный образ певицы и забросали ее комплиментами в комментариях.

А кое-кто отметил, что Насте с Потапом уже нужно своих детей вести в школу.

Где дети ваши с Потапом?

Пора уже своих воспитывать и в школу вести.

Давно пора своих иметь, а то состаришься.

Какая милая школьница! Вы — супер!

Вау, какой крутой образ!

Какая хорошая девочка!

Классная школьница! — пишут в комментариях.

Недавно Настя Каменских поделилась откровенными кадрами в купальнике. На снимках звезда позировала на яхте на фоне моря во время отдыха в Хорватии.

Многие подписчики Насти написали, что ей пора прекращать публиковать такие фото. Поклонники считают, что певице нужно подумать о собственных детях.

Фото: Настя Каменских