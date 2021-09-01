Украинская певица Настя Каменских поздравила всех школьников и студентов с праздником 1 сентября.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, на которых перевоплотились в роль школьницы.
В кадре Настя позирует в парике с фиолетовыми волосами, школьной форме и цветами в руках.
Настя призналась, что праздник 1 сентября ассоциируется у нее с теплыми моментами с детства. Певица всегда с трепетом ждала этого дня, поскольку он знаменует начало чего-то нового.
Каменских поздравила всех школьников и студентов, а также пожелала им продуктивного и насыщенного учебного года.
— Хочу пожелать всем школьникам и студентам классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами! Это будет незабываемое время, — написала Настя.
Поклонники оценили необычный образ певицы и забросали ее комплиментами в комментариях.
А кое-кто отметил, что Насте с Потапом уже нужно своих детей вести в школу.
- Где дети ваши с Потапом?
- Пора уже своих воспитывать и в школу вести.
- Давно пора своих иметь, а то состаришься.
- Какая милая школьница! Вы — супер!
- Вау, какой крутой образ!
- Какая хорошая девочка!
- Классная школьница! — пишут в комментариях.
Недавно Настя Каменских поделилась откровенными кадрами в купальнике. На снимках звезда позировала на яхте на фоне моря во время отдыха в Хорватии.
Многие подписчики Насти написали, что ей пора прекращать публиковать такие фото. Поклонники считают, что певице нужно подумать о собственных детях.
Фото: Настя Каменских