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Валентина Чорна |

В школьной форме и с фиолетовыми волосами: Каменских поздравила всех с 1 сентября

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских поздравила всех школьников и студентов с праздником 1 сентября.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, на которых перевоплотились в роль школьницы.

В кадре Настя позирует в парике с фиолетовыми волосами, школьной форме и цветами в руках.

Настя призналась, что праздник 1 сентября ассоциируется у нее с теплыми моментами с детства. Певица всегда с трепетом ждала этого дня, поскольку он знаменует начало чего-то нового.

Каменских поздравила всех школьников и студентов, а также пожелала им продуктивного и насыщенного учебного года.

— Хочу пожелать всем школьникам и студентам классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами! Это будет незабываемое время, — написала Настя.

Поклонники оценили необычный образ певицы и забросали ее комплиментами в комментариях.

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А кое-кто отметил, что Насте с Потапом уже нужно своих детей вести в школу.

  • Где дети ваши с Потапом?
  • Пора уже своих воспитывать и в школу вести.
  • Давно пора своих иметь, а то состаришься.
  • Какая милая школьница! Вы — супер!
  • Вау, какой крутой образ!
  • Какая хорошая девочка!
  • Классная школьница! — пишут в комментариях.

Недавно Настя Каменских поделилась откровенными кадрами в купальнике. На снимках звезда позировала на яхте на фоне моря во время отдыха в Хорватии.

Многие подписчики Насти написали, что ей пора прекращать публиковать такие фото. Поклонники считают, что певице нужно подумать о собственных детях.

Фото: Настя Каменских

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